РЖД планирует перевезти туристическими поездами на 20% больше пассажиров

В 2024 году ОАО «РЖД» намерено перевезти туристическими поездами на 20% больше пассажиров, чем годом ранее. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

«В прошлом году турпоездами воспользовались 940 тыс. пассажиров (плюс 36% к 2022 году). А по итогам 2024 года планируем перевезти еще на 20% больше», – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что первый туристический поезд РЖД запустили в 2019 году, это был «Рускеальский экспресс».

Отмечается, что на данный момент запущен 91 железнодорожный туристический маршрут, в 2025 году их число планируется увеличить.