Почему туристы выбирают отдых в Японском море

Интерес к отдыху в Приморском крае стремительно возрастает. Только в летние месяцы и сентябре 2024 года регион привлек около 2,6 миллиона туристов, что составляет почти 72 % от общего турпотока с начала года. Чем обусловлен рост популярности Приморья у российских туристов, выяснил «ФедералПресс».

Приморский край становится все более привлекательным для туристов благодаря продолжительному купальному сезону, природным красотам, культурным и спортивным мероприятиям, а также гастрономическому разнообразию. Весь этот потенциал делает отдых в Приморье доступным для широкого круга туристов.

По данным сервиса по поиску дешевых авиабилетов, доля бронирований на перелеты во Владивосток выросла на 8 % по сравнению с туристическим сезоном прошлого года. В числе самых активных путешественников – жители Хабаровского края, Москвы и Сахалинской области. 27 % туристов прибывают во Владивосток из столицы, где они обычно проводят около десяти дней на берегах Золотого Рога. Более 5 % составляют семейные пары с детьми.

География гостей расширяется

К географии туристов, выбирающих Приморье, присоединяются новые регионы, включая Бурятию, Якутию, Хабаровский край и Амурскую область, которые занимают от 3 % до 6 % в общем объеме турпотока. Среди них от 12 % до 17 % туристов приезжают семьями с детьми. Туристы из дальневосточных регионов предпочитают добираться в Приморье не только самолетами и поездами, но и на собственных автомобилях.

Природа и пляжи как ключевые факторы

Основные причины выбора Приморья как места отдыха – это море, пляжи и нетронутая природа. Более 1,3 миллиона гостей выбрали отдых на морском побережье в уютных кемпингах, глэмпингах или на базах отдыха, что составляет половину от общего числа туристов. Приморье предлагает варианты отдыха не только на юге, например, в Хасанском округе, но и на менее известных северных территориях в Лазовском и Ольгинском районах.

Важность туристической инфраструктуры

Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко отметила, что рост турпотока не может не радовать, однако основной задачей остается развитие туристической инфраструктуры и повышение уровня сервиса. Регион должен стать привлекательным для туристов не только на короткий срок, но и для длительного отдыха.

«Уже дает знать о себе тренд – туристы не ограничиваются только знакомством с Владивостоком, а охотно приобретают экскурсионные туры в край, вписывают в свой отпуск посещение КНР и КНДР. Для жителей западных регионов важным фактором посещения Приморья являются плоские тарифы, что делает поездку на восток страны финансово доступной», – передает «Российская газета» слова министра туризма Приморского края.

Ранее «ФедералПресс» выяснил, во сколько в среднем отдых в Приморье обойдется туристу из другого региона, а также сравнил условия туристическую инфраструктуру Владивостока с популярным Сочи. Ознакомиться с обзором популярных баз в Приморском крае и получить советы по подбору и бронированию домика мечты можно в нашем материале.