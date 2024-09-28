С января Петербург посетили больше восьми млн туристов

Санкт-Петербург с начала 2024 года посетили 8,5 млн туристов.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«За последние годы мы дополнили обширный список классических достопримечательностей Петербурга новыми точками притяжения. Благоустроили 226 общественных пространств и 40 км береговых линий. Флагманом новой туристской индустрии стал Кронштадт, где по проекту «Остров фортов» мы завершаем создание музейно-рекреационного кластера мирового уровня», — заявил губернатор Александр Беглов.

Он также отметил, что 53% гостей являются семьями с детьми.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в первые шесть месяцев 2024 года столица приняла 12,2 млн туристов, что на 6% больше, чем годом ранее.