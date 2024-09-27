В Крыму с начала года отдохнули более четырех миллионов туристов

С января по сентябрь в отелях и санаториях Крыма отдохнули 4,6 млн туристов. Такой статистикой поделился глава республики Сергей Аксёнов.

«Около 4,6 млн посетило наш регион с 1 января по 1 сентября. Уместно напомнить эти цифры сегодня, во Всемирный день туризма», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что за последние 10 лет на полуострове побывали 61 млн путешественников. Сергей Аксёнов сравнил эти цифры с населением Италии и ЮАР, чтобы обозначить весомость турпотока в Крыму.

«Крым имеет большой туристический потенциал. Это и море, солнце, уникальная природа, и тысячи исторических и культурных достопримечательностей разных эпох и народов», – подчеркнул глава полуострова.

В свою очередь, глава Минтуризма Крыма Сергей Ганзий отчитался о планах республики относительно приема туристов. Чиновник отметил, что одна из главных целей – это увеличение турпотока до 10 млн туристов. Но такой показатель планируется достичь только к 2036 году.

Также министр добавил, что сейчас в Крыму идет полномасштабная работа по строительству новых отельных комплексов и санаториев. В горячей стадии находится 67 проектов, которые оцениваются в 180 млрд руб. Именно увеличение номерного фонда на полуострове и является основой для роста турпотока.

Отметим, планы вполне реальные: в допандемийном 2019-м Крым принял почти 8 млн туристов, а в 2021-м – больше 9 млн за год.