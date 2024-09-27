Природные достопримечательности Камчатки взял под охрану «дракон»

У Камчатского края появился новый проморолик о его основных природных достопримечательностях. Главным героем стал дракон, который путешествует по Камчатке и следит за бережным отношением человека к уникальной и хрупкой природе полуострова.

«Когда мы придумывали концепцию ролика, решили взять за основу идею одной из российских авиакомпаний, вызвавшую у потенциальных туристов интерес к Камчатскому краю. Мы разработали маршрут «Камчатка – край, где дремлют драконы» и для продвижения этого маршрута сняли ролик. Такая концепция интересна нашим иностранным гостям из азиатских стран, составляющим основу иностранного турпотока на Камчатку, ведь действующие вулканы, вулканические и геотермальные проявления многие сравнивают с огнедышащими драконами, так почитаемыми в Азии, и особенно в Китае. Мы попытались создать красивую метафору и сопоставить ее с нашими достопримечательностями», — рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

В проморолике дракон любуется огнедышащими вулканами и гейзерами, ныряет вместе с китами и тюленями, рыбачит с медведями, ловит волну с серферами и убеждается, что природные сокровища Камчатки человек хранит бережно и заботливо.

«Смыслы в ролике заложены глубокие, и они соответствует смыслам экологического туризма, которые сейчас поставлены как стратегические цели развития туризма в регионе», — отметил Владимир Русанов.

Ролик изготовлен коммуникационным агентством PressPass и презентован на IX Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Фондом «Центр стратегических разработок», учрежденным Минэкономразвития РФ, был разработан брендбук Discover Russia для продвижения туристических продуктов на международный рынок. Его элементы и символы использовались при создании ролика.

Планируется, что ролик на китайском и русском языках будут показывать на всех туристических мероприятиях, в которых участвует Камчатский край. В будущем планируется выпуск серии видеороликов о регионе, где главными героями станут животные, обитающие в Камчатском крае.