Санкт-Петербург готовит акцию для туристов из Ирана

Санкт-Петербург готовится привлечь туристов из Ирана. Запланирована организация экскурсии для иранских туристических операторов, сообщает «Петербургский дневник». Акцию готовит Петербургское государственное туристско-информационное бюро.

Ведомство планирует выделить 19,2 миллиона рублей и пригласить в Северную столицу на 5 дней 30 иранских туроператоров. Для гостей предусмотрен комфортный перелет, а также проживание в роскошном пятизвездочном отеле в центре города.

Туристы ознакомятся с главными туристическими достопримечательностями Петербурга, посетят знаковые места города и примут участие в мероприятиях, которые помогут лучше понять культурные традиции Санкт-Петербурга и России.