Деревянный замок Екатеринбурга превратят в гостиницу

Инвестором восстановления деревянного здания в Екатеринбурге стал глава местной вьетнамской династии Ле До Тхань. При этом остатки оригинального дома на Вайнера, 64 снесут, а на их месте поставят новодел, но в полной точности соответствующий проекту особняка Ермолаева.

Собственнику было дано разрешение снести оставшиеся части старинной усадьбы и воссоздать ее в прежнем виде, но с использованием современных материалов. Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила возможность включения сгоревшего деревянного дома, расположенного во дворе по адресу Вайнера, 64, в список объектов культурного наследия. Официальное заключение уже опубликовано на сайте свердловского Управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Под охрану будут взяты остатки некогда величественного особняка Ермолаева, который, несмотря на свое нынешнее состояние, все еще хранит в себе историческую ценность. Инвестором данного проекта стал Ле До Тхань, глава вьетнамской диаспоры в Свердловской области, который планирует открыть в усадьбе уютную гостиницу.

Экспертиза отметила, что сохранившиеся конструкции находятся в аварийном состоянии, что делает их восстановление нецелесообразным. Поэтому было принято решение о полном восстановлении здания с нуля, при этом каркас и основные элементы будут выполнены из современных материалов, таких как монолитный железобетон, керамический кирпич и бетонные блоки.

Декоративные элементы, включая наличники и сложные архитектурные детали, такие как крыша и башня со шпилем, будут созданы из дерева, сохраняя при этом аутентичность стиля.

Инвестор также планирует внести некоторые изменения в оригинальный облик усадьбы: скорректировать геометрию лестницы, увеличить высоту цокольного этажа для размещения подсобных помещений и расширить площадь второго этажа, используя пространство чердака.

На сегодняшний день остатки особняка Ермолаева частично закрыты зданиями на Вайнера, 64а, где находится паб Britannia, и Вайнера, 64б, в котором располагается магазин «ПивКо». Эти здания также имеют статус памятников архитектуры. В проведенной экспертизе подчеркивается, что в реестр ОКН будут включены не три отдельных здания, а целый усадебный комплекс, объединенный общей территорией.

Эксперты обращают внимание, что включение усадьбы в реестр ОКН повлечет за собой ряд изменений. Например, владельцы торговых площадей на соседних объектах будут обязаны убрать заборы и восстановить исторические ворота. Также они должны будут привести в порядок дворы и устранить видимые элементы современной архитектуры, такие как кондиционеры.

Особняк Ермолаева отличается уникальным силуэтом с башней, представляя собой один из немногих примеров, где замок размещен во дворе городской купеческой усадьбы. Это придает ему особенности, характерные для архитектуры стран Скандинавии.

По мнению специалистов, все здания комплекса представляют собой значимую ценность с точки зрения истории, архитектуры и градостроительства, а также иллюстрируют устройство традиционной купеческой усадьбы в торговом центре города. На территории ансамбля вводится запрет на строительство новых зданий и увеличение высоты уже существующих.

Особняк Ермолаева был построен в 1913 году по проекту архитектора Игоря Янковского. За годы своего существования он сильно пострадал от пожарных бедствий, особенно в 90-е годы, после которых от первоначального облика остались лишь фрагменты сруба и цокольного этажа.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что инвестор в Екатеринбурге выкупил штаб Уральского добровольческого танкового корпуса.