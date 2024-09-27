В Якутии семейный фестиваль посетили более 11 тысяч человек

Первый республиканский семейный патриотический фестиваль "Отон.фест" (с якутского "отон" переводится как "брусника"), проходивший в Якутии в течение месяца, посетили более 11 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

"В течение месяца проводились различные мероприятия, посетили фестиваль более 11 тыс. человек. Это, я считаю, прекрасная цифра для первого раза, и думаю, что этот фестиваль станет традиционным", - сказала Силина.

Она отметила, что были предусмотрены различные локации и секции для детей и взрослых.

"Каждый мог выбрать что-то для души, сходить с семьей либо в кино, театр, либо в библиотеку, пополнить свои знания о родном языке", - добавила замминистра.

Фестиваль открылся 22 августа, в День государственного флага, и завершился 27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия). В ходе фестиваля прошли около 300 мероприятий и конкурсов в районах республики в формате культурного марафона. Название фестиваля связано с периодом его проведения - с конца августа начинается сезон сбора брусники в Якутии. Он призван объединить семьи увлекательными и полезными мероприятиями, зарядить энергией, новыми знаниями и идеями на предстоящий учебный год.

День государственности ежегодно празднуется в Якутии 27 сентября. В этот день в 1990 году состоялось провозглашение декларации о государственном суверенитете республики.