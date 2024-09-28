В Московской области отремонтировали дороги к туристическим местам

В рамках ремонтного сезона 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано больше 40 участков региональных дорог, по которым можно проехать к туристическим объектам и достопримечательностям Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

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«Комфортный подъезд к достопримечательностям и туристическим местам обеспечили в 20 городских округах Подмосковья, общая протяженность ремонта составила более 120 км. Дорожники завершили ремонт более 40 участков региональных дорог по нацпроекту, что позволило местным жителям и туристам комфортно добираться до популярных общественных пространств – музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб», – приводятся в материале слова заместителя председателя правительства – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Отмечается, что ремонт провели на подъезде к Ново-Иерусалимскому монастырю и музею «Новый Иерусалим» в Истре, на ул. Народное Имение в Раменском, где находится усадьба «Раменское», собор Троицы Живоначальной, смотровая площадка, Вечный огонь, церковь Бориса и Глеба и памятники.

Кроме того, по данным пресс-службы, в Зарайске отремонтировали ул. Первомайская, которая ведет к историческому центру города, где расположен Зарайский кремль и другие туристические объекты. В Сергиевом Посаде специалисты обновили покрытие на участке Новоугличского шоссе, по которому можно проехать также к историческому центру и к Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Также, как уточнили в Минтрансе Подмосковья, в рамках нацпроекта обеспечили комфортный проезд к Покровской церкви и усадьбе «Любимовка» в Пушкинском городском округе, к Покровскому храму в селе Кудиново в Богородском городском округе, к Никольской церкви в пос. дома отдыха «Горки» Дмитровского городского округа, к историко-краеведческому музею и мемориалу ступинским кузнецам-металлургам на ул. Андропова в Ступино, к храму Петра и Павла, Братской могиле и памятнику Усагину в селе Петровское городского округа Клин, а также на подъезде к Государственному Бородинскому военно-историческому музею-заповеднику в Можайском городском округе.