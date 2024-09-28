Туристам предложат выбирать глэмпинги по звездам

Госдума в первом чтении приняла пакет поправок в Закон об основах туристской деятельности в РФ. Его авторы, члены Комитета Госдумы по туризму, предлагают классифицировать, т. е. присваивать звезды, не только гостиницам, но и другим средствам размещения (СР) – кемпингам, глэмпингам и гостевым домам. Поправки не затронут объекты со специальным регулированием – детские лагеря и СР в сельской местности.

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Если документ примут в трех чтениях, он вступит в действие уже с 1 октября. Переходный период предусмотрен до 1 января 2025 года.

Что изменится для предпринимателей

«Чтобы включить глэмпинг в единый реестр классифицированных объектов, специалисты оценят его на соответствие обязательным требованиям. Их еще предстоит разработать», – пояснил основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Если СР не входит в реестр, оно не сможет работать легально.

Мера направлена на поддержку добросовестного предпринимателя.

«Участник рынка, который вводит потребителя в заблуждение, вынужден будет уйти, – утверждает руководитель консалтинговой компании “Природный кодекс” Марина Ненарокова. – Поэтому владельцам кемпингов и гостевых домов надо перестать бояться, привести в порядок юридические вопросы и принимать участие в общественных обсуждениях».

Что изменится для туристов

Среди самих участников рынка нестандартного размещения есть мнение, что по большому счету для туристов все останется по-прежнему.

О качестве и наборе предоставляемых услуг потребители могут получить информацию из отзывов гостей. Основной объем бронирований идет в интернете – через онлайн-тревел-агентства, страницы в соцсетях. Везде есть возможность оценить качество объекта: туристы ставят оценки по разным критериям, пишут отзывы.

«Эти онлайн-платформы обладают рекомендательными движками, которые учитывают массу параметров. Продажи в отрасли регулируются через рыночные инструменты. В результате туристы выбирают те объекты, которые собрали больше положительных откликов. То есть кто лучше – у того больше клиентов», – считает сооснователь глэмпинга «Под небом» Сергей Петров.

Юристы не соглашаются с таким мнением.

«С появлением единого реестра и классификации у туристов появится возможность проверить легальность деятельности средства размещения, в которое он заселяется. Для этого нужно найти его в едином реестре», – говорит Георгий Мохов.

«Сейчас масса СР позиционируют себя абсолютно по-разному. Турист зачастую не может понять, что он увидит на месте отдыха. Встречаются и объекты низкого качества, которые пытаются ввести потребителя в заблуждение, – отмечает Марина Ненарокова. – С появлением единого реестра перечень оказываемых глэмпингом услуг станет прозрачен. В то же время недобросовестные предприниматели, дающие неверную информацию, будут плавно вытеснены с рынка».

Чего боится бизнес?

Между тем сами предприниматели высказывают разные опасения в отношении работы механизма классификации.

По каким параметрам будут оценивать СР? Насколько эта оценка будет соответствовать запросам клиентов?

«Сейчас бум бутиковых объектов, глэмпингов, которые экспериментируют с разными составляющими. Кому-то из туристов важен телевизор в номере. А кто-то – наоборот, рад, если его нет. И тот и другой продукт могут быть одного уровня и качества, но с противоположными продуктовыми параметрами. Как их привести к единому стандарту и при этом не обезличить? – спрашивает Сергей Петров. – Подзаконные акты в данном случае важнее самого закона».

Второй вопрос, который возникает у владельцев глэмпингов: а судьи кто? Звездность объекта должна подтвердить специальная экспертная организация. Существует риск, что система классификации превратится в формальность. Более того, звезды могут продавать без выезда специалиста на объект. Такие случаи были зафиксированы, в частности, в Крыму.

Ранее TourDom.ru писал, что под каждый тип объектов размещения подготовят отдельные требования к классификации. Всего же потребуется принять шесть нормативно-правовых актов правительства и пять приказов Минэка. Рынок экспертных организаций тоже изменится: для них создадут специальный реестр, порядок аккредитации таких компаний указан в законопроекте.