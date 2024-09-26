Сочи и Краснодар вошли в топ городов по спросу на пятизвездочные отели

Сочинское село Эсто-Садок и Краснодар попали в Топ-10 по спросу на пятизвездочные отели. Лидером рейтинга стал Смоленск (29,8%).

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Эсто-Садок на втором месте с 19,8% бронирований, а краевой центр – на десятом с 11,8%. Также в рейтинге представлены Оренбург, Киров, Воронеж, Астрахань, Москва, Архыз и Грозный, пишут «Известия».

Напомним, кубанские депутаты предложили фермерам размещать туристов в своих домах. Закон позволит добавить виток в развитие сельского хозяйства.

Добавим, Сочи и Нью-Йорк названы самыми дорогими для отдыха российских туристов в сентябре. За две недели гости кубанского курорта обеднели на 1 млн рублей.