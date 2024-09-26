В Карачаево-Черкесии забронировали 65% номеров на новогодние каникулы

Около 65% номеров в гостиницах и санаториях Карачаево-Черкесии забронированы на время предстоящих новогодних каникул.

«На сегодняшний день номерной фонд курортов республики на новогодние каникулы забронирован на 65%», — сообщил ТАСС представитель министерства туризма и курортов республики.

По его словам, на горнолыжных курортах региона готовятся к началу сезона 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс, а также 680 гостиниц на 24 тысячи койко-мест. Самые популярные места для зимнего отдыха в Карачаево-Черкесии — Архыз и Домбай.

Туристический поток в Карачаево-Черкесию за шесть месяцев 2024 года составил около 1,5 миллиона человек, что на 10% выше показателей аналогичного периода прошлого года. До конца года регион ожидает более 2,2 миллиона туристов.