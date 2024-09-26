Елена Борщева назвала места Северного Кавказа, которые стоит посетить

Она влюбила в себя миллионы россиян яркими смешным ролями в составе команды КВН «Город Пятигорск». Юмористка, стендап-комик, музыкант и актриса Елена Борщева рассказала, как научиться шутить и что обязательно нужно посетить на ее родине — Северном Кавказе.

Смешная и красивая

Елена, начнем с недавней новости, которую много обсуждали, — о возможном закрытии Comedy Club. Как вы отреагировали?

— Да, я слышала о том, что Comedy Club закрывается, но до этого посмотрела интервью Гарика Харламова. Там он рассказал, что это будет некий ребрендинг, что-то новое, что-то хорошо забытое старое, возможно, но новое (смеется). Думаю, это такой пиар-ход, потому что Comedy Club как Карлсон — мужчина в самом расцвете сил. Ребята в тонусе сейчас. Поэтому они еще порадуют нас классными номерами.

А когда вы поняли, что можете быть смешной?

— Когда начала играть в КВН. Хорошо помню это чувство. Мои выходы на сцену сопровождались смехом, аплодисментами. Ко мне подходили люди, говорили комплименты, отмечали, как смешно, как весело. Я поняла, что точно хочу связать свою жизнь со сценой. Что касается юмора, это прекрасно, что кто-то смог разглядеть во мне комедийный талант. А я стала делать все, чтобы его развивать.

Шутки часто были основаны на вашей внешности. Было обидно?

— Конечно, сначала да. Но после выступлений часто подходили женщины, в основном пожилые, и говорили: «Леночка, не верьте, вы такая красивая. Зачем они над вами так издеваются». Приходилось им объяснять, что это всего лишь шутки. Потом, когда в программу КВН стали приходить письма — а тогда еще писали письма на телевидение, — мы решили совершить мое перевоплощение. Мы сделали номер, где я надела «костюм женщины». Макияж, прическа, красивое платье — но говорила я так же, как раньше. И это было смешно, это вызвало фурор. Помню, как отреагировал зал, это была 1/8 финала. И так я доказала, что могу быть не только смешной, но и красивой.

«Самое смешное — это жизнь»

Вы обучаете юмору: ведете курсы для всех желающих. Дайте несколько советов нашим читателям, как научиться шутить? Разве это не природный дар?

— Я считаю, этому можно обучиться. Для начала нужно погрузиться в юмор, научиться видеть смешное вокруг. Я всегда говорю, что самое смешное — это жизнь. Научитесь просто видеть такое, замечать. Я всегда все записываю, фотографирую, отправляю друзьям, делюсь. Второе, чтобы научиться хорошо шутить и понимать юмор, нужно всесторонне развиваться, интересоваться разными сферами. Человек может не оценить шутку только потому, что он не в теме. Не потому, что он глуп или без чувства юмора. Ну и, конечно, советую смотреть разные юмористические программы, сериалы, читать книги. В том числе и мою — «Как поймать юмор за хвост». Это учебник, там есть упражнения.

А если пошутил, а никто не смеется?

— Я в какой-то момент перестала переживать, когда мне говорили, что я не смешно пошутила. Я говорила: «Ну, вам не нравится, а кому-то смешно». Поэтому, конечно, здесь играют роль вкус и субъективность. Как в искусстве, и юмор — это часть искусства. В целом, написание шутки — это дартс. Если ты попадешь в яблочко, значит, ты охватываешь очень большую аудиторию. Значит, шутка будет иметь успех. А бывает, попадешь в какой-нибудь краешек, но все равно кому-то смешно.

Стендап как терапия

Кто сегодня ваши любимые юмористы в России?

— Ой, назвать сложно. Наверное, я повторю те имена, которые указаны в моей книге. Это Антон Борисов, он прекрасный стендапер, и Илья Соболев.

Вам близок модный сегодня жанр стендапа?

— Да, я занимаюсь им с 2012 года. Когда начала, поняла, что этот жанр сложнее, чем командная работа, как было в КВН и Comedy Woman. Все держится на тебе, а ты должен держать зал. Мне нравится, что стендап — это про тебя, про твои проблемы. Он имеет терапевтическое значение. Ты поговорил о своих проблемах, увидел по реакции зала, что не только у тебя такое творится, и тебе становится легче.

Вы можете по шутке определить, кто ее автор — мужчина или женщина?

— Думаю, не смогу. Потому что юмор не делится на женский и мужской. Но если шутка будет про женщин, про их издевки над мужчинами, какие-то еще гендерные признаки будут, то, может, смогу предположить, что это написала женщина. Либо если будут какие-то фишки, которые мужчинам сложно понять. Только так.

«Субординация должна быть»

Вы росли без отца и встретились с ним впервые только в 20 лет. Это сильно вас изменило как личность?

— Встреча с отцом сильно повлияла на мою жизнь, на восприятие себя, самооценку. Я как бы стала полноценным человеком, потому что познакомилась со своей семьей со стороны папы. Я поняла, откуда я, какие-то свои предпочтения и наклонности.

А какая вы мама?

— Не могу сказать, что я строгая. Где-то требую, конечно, а где-то, наоборот, мягкая. В целом считаю, что дисциплина и субординация должны быть. Мама-подружка — так не должно быть.

Комик-педагог

Над чем сейчас работаете?

— Сейчас я готовлю к выпуску второй сольный стендап-концерт, это будет съемка. Еще я развиваю свою школу актерского мастерства. В этом году мы открыли несколько новых филиалов, но пока только в Москве. Школа и для взрослых, и для детей. У нас разные направления: стендап, ораторское искусство, актерское мастерство, блогинг, пантомима. У нас есть онлайн-занятия, к которым можно присоединиться из любой точки мира. Мне нравится, что могу делиться опытом. У нас классная команда педагогов, но и я веду некоторые мастер-классы.

А новый трек скоро будет?

— Сейчас снимаюсь в телешоу, кино, сериалах. Новый трек пока зреет. Спойлеров не будет. Предлагаю пока наслаждаться предыдущими.

«Меня заряжает, когда смотрю с высоты»

Ваш родной регион — Кабардино-Балкария. Какие места любимые?

— Да, я родилась в Нальчике. И обожаю его. Это мой любимый родной город. Жители Нальчика очень гостеприимные. Там мне привили уважение к старшим. Любимое место — это наш парк, дорога на «Сосруко». В Нальчике всегда очень красивая буйная растительность. Мне нравится, что город зеленый. И Нальчик переводится как «подкова», он расположен так, что окружен горами, которые ты видишь с балкона.

Любите горы?

— Да! Из квартиры, в которой я выросла, открывается прекрасный вид на Главный Кавказский хребет. Горы — это вообще мое место силы, мне часто хочется туда. Меня заряжает, вдохновляет, когда я смотрю с высоты вниз.

Часто бываете на Кавказе?

— Стараюсь приезжать минимум два раза в год. В основном, конечно, в Нальчик. Там живут мои родные: мама, отчим, сестра со своей семьей — мужем и моими племянниками. Езжу в горы, гуляю по городу, вкусно ем, хычины обязательно, фрукты, овощи. Там все вкусное и натуральное. В Нальчике встречаюсь с близкими, друзьями. В Пятигорск тоже стараюсь заезжать. Там живет моя крестница, мои друзья. Я была практически везде на Кавказских Минеральных Водах, но именно Пятигорск нежно люблю — за радоновые ванны, канатку на Машук.

А на гастроли приезжаете? По вайбу публика на Кавказе отличается?

— Если честно, что-то давно уже не была. Но там принимают меня всегда хорошо. Часто что-то дарят, приносят угощения. Кавказская публика еще славится классным чувством юмора!

Куда посоветуете отправиться в отпуске на Кавказе?