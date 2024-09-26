Три четверти туристов готовы отправиться в отпуск ради концерта

Три четверти туристов готовы отправиться в отпуск ради посещения музыкального концерта. Спортивными соревнованиями на отдыхе интересуются 36% опрошенных, фестивалями кино и музыки — 33%.

Как сообщает РИА Новости, это результаты опроса «Яндекс.Путешествия». путешествие ради выставки выбирают 27%, а спектакли – 25% россиян. Местоположение имеет решающее значение для 58% опрошенных. Участие известных артистов и спортсменов является аргументом для 55% туристов. Стоимость билетов важна для 52% путешественников, доступность покупки — для 43%, популярность среди друзей — для 30%.

Около 37% туристов готовы потратить на путешествие, связанное с каким-либо событием, до 15 тыс. рублей. Еще 34% закладывают в бюджет поездки сумму до 30 тыс. рублей, а остальные располагают большими средствами.