В Крыму планируют нарастить турпоток в регион к 2036 году

Министерство курортов и туризма Республики Крым планирует к 2036 году увеличить турпоток в регион до 10 млн туристов в год. Об этом ТАСС сообщил глава министерства Сергей Ганзий.

"В стратегии развития туризма республики есть целевые показатели: обеспечить круглогодичный турпоток до 10 млн туристов в год к 2036 году. Увеличение качественного номерного фонда - это один из тех целевых индикаторов, которые будут достигаться за счет инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики", - сказал он.

Министр отметил, что роста удастся добиться, в частности, за счет увеличения качественного номерного фонда. По его данным, на сегодняшний день в регионе реализуется 67 инвестиционных проектов на сумму более 180 млрд рублей. Это проекты строительства объектов в санаторно-курортной, туристической сфере.

Программа развития Республики Крым до 2036 года была утверждена в сентябре 2024 года. Ранее в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксенов заявлял, что курорты Крыма за десять лет в составе России приняли более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни объектов размещения. За 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Причиной послужили несколько логистических ограничений, в частности, закрытое авиасообщение с Крымским полуостровом.