В КЧР сообщили о росте бронирований на новогодние праздники

Номерной фонд курортов Карачаево-Черкесии (КЧР) на новогодние каникулы забронирован на 65%, сообщил ТАСС представитель министерства туризма и курортов республики.

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"На сегодняшний день номерной фонд курортов республики на новогодние каникулы забронирован на 65%", - сказал собеседник агентства.

Горнолыжная инфраструктура курортов региона представлена 17 канатными дорогами, 30 горнолыжными трассами, емкость 680 гостиниц составляет 24 тыс. койко-мест. Самые популярные места для зимнего отдыха в Карачаево-Черкесии - Архыз и Домбай.

Туристический поток в КЧР за шесть месяцев 2024 года составил около 1,5 млн человек, что на 10% выше показателей аналогичного периода 2023 года. До конца года регион ожидает более 2,2 млн туристов.