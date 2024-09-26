Названы самые популярные направления для отдыха петербуржцев

Республика Карелия и город Выборг Ленинградской области стали самыми популярными направлениями для путешествий жителей Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев 2024 года, к таким выводам пришли эксперты туроператора "Скантур", специализирующегося на поездках по России. Данные аналитики, подготовленные ко Дню туризма (27 сентября), имеются в распоряжении ТАСС.

"Петербуржцы, путешествующие по стране, чаще всего выбирают Карелию, это направление - абсолютный лидер. Так, в Карелию в 10 раз больше бронирований, чем в город Выборг Ленинградской области, который занимает второе место по популярности. На третье место вырвался Псков", - говорится в сообщении.

В 2023 году Псков делил "бронзу" с Великим Новгородом, но в текущем году опередил его.

По словам гендиректора компании "Скантур" Романа Цветкова, в целом количество туристов, купивших туры в Карелию, по отношению к 2023 году выросло незначительно - на 10%.

"Речь идет не об отсутствии роста, а о его низкой динамике. <…> Карелия, к сожалению, сильно подорожала в этом году, выросла цена и на питание минимум на 15%. <…> Однако в республике произошло немало положительных изменений. Появились шикарные автотрассы, добираться, особенно из Петербурга, стало очень удобно", - приводится его комментарий в сообщении.

В Ленинградской области помимо Выборга самыми востребованными направлениями являются крепости в Ивангороде, Кингисеппе (Ям) и Копорье; на третьем месте - крепость Орешек.