В Калининградской области показали вариант судна для прогулок в Балтийск

Министр по культуре и туризму в Калининградской области Андрей Ермак в своем телеграм-канале показал электрокатамаран «Экоход». Он отметил, что судно – хороший вариант для маршрута Калининград – Балтийск.

«Судно абсолютно экологичное, практически бесшумное и максимально комфортабельное… Очень понравилось! Но вот цена...» – отметил представитель власти.

Он добавил, что электрокатамаран может стать отличным вариантом для маршрута Калининград – Балтийск или «Куршский мост» при наличии береговой инфраструктуры. Такое судно может вместить 130 человек. Его максимальная скорость составляет 30 км/ч.