Лыжи туристов смогут самостоятельно улететь в Шерегеш «Аэрофлотом»

Туристам, которые добираются на горнолыжный курорт Шерегеш рейсами «Аэрофлота» в аэропорт Новокузнецка, стала доступна услуга доставки багажа в удаленный терминал, расположенный прямо в поселке. Его запустили еще два сезона назад, но с момента открытия им начали пользоваться только Nordstar с Nordwind. Так две зимы ничего и не менялось.

© tourdom.ru

Теперь к проекту подключился и нацперевозчик. Доставка работает в двух направлениях – багаж можно получить по прилете, а также сдать его в Шерегеше перед вылетом домой. А дорогу в 180 км до воздушной гавани проделать налегке.

В аэропорту Новокузнецка, к которому и приписано помещение в поселке, думают, как привлечь большее число перевозчиков к использованию удаленного терминала. С ними идут переговоры.

Надо отметить, что стоимость доставки багажа от Новокузнецка до Шерегеша у каждой авиакомпании разная. «Аэрофлот» установил планку в 700 руб., в Nordwind надо заплатить 999 руб., NordStar начинала с 590 руб., но большую часть прошлой зимы и вовсе предлагала услугу в формате бесплатной акции.

Ранее TourDom.ru писал, что Шерегеш перед стартом горнолыжного сезона встречает туристов землетрясениями.