Из Нижнего Новгорода запустят поезд на фестиваль «Пироград»

Специальный пригородный поезд запустят из Нижнего Новгорода до Уреня 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

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Состав отвезет всех желающих на VII всероссийский фестиваль пирогов и продуктов питания «Пироград» (0+).

Отправление из Нижнего Новгорода — в 9:15. А обратно из Уреня — в 18:52.

На фестивале будут кулинары из восьми регионов России. Гости смогут продегустировать блюда кухонь 10 стран мира. Также будет приготовлено более 2 тонн выпечки.

В электричке пассажиров будет сопровождать шеф-повар, который раскроет секреты и удивит особенностями работы кулинарной сферы.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября изменились маршруты нескольких пригородных поездов.

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