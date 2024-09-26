Российские женщины оказались расточительнее мужчин в отпуске

В России сравнили траты мужчин и женщин на отпуск и выявили более расточительных путешественников. Исследование провел сервис «Купибилет», результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Женщины оказались большими транжирами. По данным опроса, для большинства туристок (62 процентов) поездки обходятся в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. 16 процентов россиянок тратят в отпуске 50-100 тысяч, 13 процентов могут выделить на туристические поездки от 300 до 500 тысяч. Более полумиллиона рублей готовы потратить 6 процентов опрошенных.

Мужчины в путешествиях более экономны: 53 процента из них тратят 100-300 тысяч рублей, 25 процентов — 50-100 тысяч рублей, а 12 процентов — меньше 50 тысяч рублей. От 300 до 500 тысяч рублей выделяют 4 процента респондентов. При этом лишь 6 процентов могут выделить на поездки более 500 тысяч, что совпадает с аналогичным показателем у женщин.

При этом перелеты мужчинам обходятся дороже, чем женщинам.

«Среди мужчин траты на авиабилеты составляют примерно 200–250 тысяч рублей. Женщины чаще всего тратили от 100 до 150 тысяч», — заключила директор по маркетингу компании Екатерина Долгих.

В сентябре самое дорогое путешествие стоило россиянам более миллиона рублей. Столько заплатила пара путешественников в пятизвездочном отеле Сочи.