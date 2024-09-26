Госдума приняла законопроект о повышении качества гостиничных услуг

Госдума приняла в первом чтении законопроект об улучшении контроля за работой гостиниц. Документ направлен на повышение качества предоставляемых услуг во всех средствах размещения.

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Законопроектом предлагается ввести обязательную классификацию для всех средств размещения, за исключением детских лагерей, религиозных организаций или фермерских хозяйств.

"Классификация будет проходить в два этапа, - пояснила один из авторов, первый зампред Комитета о экономической политике Надежда Школкина (ЕР). - Первый этап - самостоятельная оценка собственниками, основанная на требованиях и правилах, определенных правительством РФ с обязательной видеофиксацией. Второй этап - присвоение звезд - проводится по инициативе самого собственника и соответственно уже аккредитованными на это специалистами и организациями".

Парламентарий добавила, что после проведения процедуры классификации все объекты размещения должны быть помещены в единый реестр объектов туристской индустрии, и только тогда они смогут оказывать гостиничные услуги.

Кроме того, предлагается обязать агрегаторы гостиничных услуг размещать достоверную рекламу об объекте, обязательно проверять наличие такового в данном реестре.

Вместе с тем вводится персональная ответственность для каждого эксперта, оценивающего услуги в данной сфере, за свое заключение - вплоть до приостановления и аннулирования разрешения на его деятельности.

Контроль за деятельностью объектов туристской индустрии при этом переходит на уровень регионов. Они лучше, чем федеральные власти, знают, где и какие объекты у них расположены, пояснила Школкина.