Госдума приняла законопроект о повышении качества гостиничных услуг
Госдума приняла в первом чтении законопроект об улучшении контроля за работой гостиниц. Документ направлен на повышение качества предоставляемых услуг во всех средствах размещения.
Законопроектом предлагается ввести обязательную классификацию для всех средств размещения, за исключением детских лагерей, религиозных организаций или фермерских хозяйств.
"Классификация будет проходить в два этапа, - пояснила один из авторов, первый зампред Комитета о экономической политике Надежда Школкина (ЕР). - Первый этап - самостоятельная оценка собственниками, основанная на требованиях и правилах, определенных правительством РФ с обязательной видеофиксацией. Второй этап - присвоение звезд - проводится по инициативе самого собственника и соответственно уже аккредитованными на это специалистами и организациями".
Парламентарий добавила, что после проведения процедуры классификации все объекты размещения должны быть помещены в единый реестр объектов туристской индустрии, и только тогда они смогут оказывать гостиничные услуги.
Кроме того, предлагается обязать агрегаторы гостиничных услуг размещать достоверную рекламу об объекте, обязательно проверять наличие такового в данном реестре.
Вместе с тем вводится персональная ответственность для каждого эксперта, оценивающего услуги в данной сфере, за свое заключение - вплоть до приостановления и аннулирования разрешения на его деятельности.
Контроль за деятельностью объектов туристской индустрии при этом переходит на уровень регионов. Они лучше, чем федеральные власти, знают, где и какие объекты у них расположены, пояснила Школкина.
"И, что самое главное, у них больше заинтересованности в развитии туризма, так как туристический налог теперь идет в муниципальный бюджет", - резюмировала она.