В Кургане проведут экскурсию по старой улице со скандальными барами

В Кургане пройдет бесплатная экскурсия по улице Советской в рамках недели туризма в городе. Об этом сообщил Туристско-информационный центр города Кургана. Улица Советская до революции называлась Дворянской. На ней сконцентрировано наибольшее количество зданий дореволюционной постройки. На улице работают ночные питейно-развлекательные заведения, которые фигурировали в скандалах с разбоем и стрельбой.

«Гостиная „Репка“» приглашает 27 сентября на пешеходную экскурсию «Путешествие по улице Дворянской. Вас ждет рассказ о культурно-исторических объектах, людях, событиях, а также посещение усадьбы купца Дмитрия Кропанина», — указано в сообществе «Туристско-информационный центр города Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы уточнили, что для участия нужна предварительная запись.

Пешеходная экскурсия начнется от улицы Пролетарской и проследует до улицы Савельева. В усадьбе купца туристы смогут посмотреть выставку скобяных товаров из его лавки.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане предлагается законопроект о запрете работы баров и клубов в историческом центре после 22:00, чтобы уменьшить шум и беспорядки. Депутат Татьяна Хильчук поддержала инициативу, отметив, что это поможет улучшить безопасность и спокойствие жителей, а также благоприятно скажется на экскурсионном маршруте по городу.