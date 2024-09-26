В Крыму реализуется 67 проектов по строительству отелей и курортов

67 инвестиционных проектов на сумму свыше 180 млрд рублей реализуется в Республике Крым. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава министерства курортов и туризма Сергей Ганзий.

"На сегодняшний день реализуется 67 инвестиционных проектов на сумму более 180 млрд рублей в Республике Крым, это все в санитарно-курортной, туристической сфере", - сказал министр.

Он отметил, что среди инвестпроектов есть как крупные, например, "Золотые пески" и "Крымская Ривьера", так и небольшие.

Как уточнил Ганзий, сейчас в туристической сфере Крыма существует тенденция освоения крупными гостиничными комплексами лечебного направления.

В марте глава региона Сергей Аксенов сообщил о строительстве двух новых курортов на западном побережье Крыма в Сакском районе и под Евпаторией. Это проекты "Золотые пески России" и "Крымская ривьера", которые расположатся на территории более 200 га. На курорте "Золотые пески России" предполагается строительство 17 отелей четырех и пяти звезд на 4,5 тыс. номеров. Инвесторы планируют вложить порядка 60 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Второй проект "Крымская ривьера" предусматривает привлечение 16 млрд рублей частных инвестиций, строительство отельного комплекса класса "четыре звезды" на 840 номеров. Комплекс рассчитан на прием 90 тыс. туристов. Комплексы планируется ввести в строй к 2030 году.