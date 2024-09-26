Эксперты поделились, какие туры выбирают россияне в бархатный сезон

Октябрьские каникулы — традиционное время для семейных путешествий по России. В это время года, когда осень вступает в свои права, туристы предпочитают экскурсионные туры, выбирая для путешествий Москву, Санкт–Петербург, Казань, Нижний Новгород. Как рассказал президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, популярны также короткие речные круизы, например, в Мышкин, Углич, по Рыбинскому водохранилищу.

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Это бархатный сезон и традиционно тот период, когда многие выбирают экскурсионные путешествия. Рост разнонаправленный, от 10 до 30 процентов год к году в зависимости от направления, он есть и в выездном туризме, — рассказал президент РСТ MIR24.

По словам Горина, в это время года очень популярны туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Кроме того, есть различные туры выходного дня.

Как отметил эксперт, многие выбирают путешествия на личном автотранспорте. В межсезонье цены ниже, чем в июле-августе, и это будет комфортнее по стоимости путешествия, добавил Горин.

Однако ждать снижения цен на гостиницы не стоит. Дмитрий Горин подчеркнул, что цены на проживание постоянно растут — в среднем на 20-30 процентов — независимо от времени года. Это связано с общей инфляцией, высоким процентом по кредитам и ростом цен на продукты и энергоресурсы.

Несмотря на повышение цен, спрос на гостиницы остается стабильным, что говорит о том, что туристы готовы платить за комфортный отдых.