О чем можно будет узнать во Всемирный день туризма

От первых путешественников Руси до космических вояжей будущего: о чем еще можно узнать во Всемирный день туризма
Вот уже более 40 лет 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Этот международный праздник был учрежден для того, чтобы популяризировать путешествия, оценивать вклад отрасли в развитие экономики, налаживать и укреплять связи между разными городами и странами. В этом году в Москве пройдут экскурсии, игры и состязания, посвященные Всемирному дню туризма. Присоединиться к ним можно в музеях ВДНХ, а также в туристско-информационных центрах, которые находятся в парке «Зарядье», на территориях Южного и Северного речных вокзалов. На отдельные события потребуется предварительная онлайн-регистрация.
ВДНХ приглашает всех желающих на тематические мероприятия в Музейном городе и на футбольный турнир. С 11:00 до 17:00 на мини-полях пройдет IV Московский кубок туризма. Победители получат большой кубок и золотые медали, команды, занявшие второе и третье места, — серебряные и бронзовые медали, а также памятные малые кубки. Команда, занявшая последнее место, получит утешительный приз — кубок надежды. Кроме того, предусмотрены индивидуальные призы для лучших игроков турнира.
Первый Московский кубок туризма провели в сентябре 2021 года, с тех пор он стал ежегодным событием. Игра собирает не только друзей и болельщиков команд, но и гостей главной выставки страны. Вход свободный.
В центре «Космонавтика и авиация» в 18:00 и 19:30 состоятся бесплатные экскурсии «Москва космическая». Посетители познакомятся с историей практической космонавтики, со столичными предприятиями этой отрасли и подготовкой к полетам. Особое внимание уделят легендарному павильону № 34 «Космос».
В музее славянской письменности «Слово» в 19:00 пройдет бесплатная экскурсия «Кому на Руси путешествовать хорошо?». Участники узнают об истории путешествий в разные времена, а также о трансформации жанра путевого очерка в русской литературе. Внимание уделят таким произведениям, как «Хождение за три моря» Афанасия Никитина и «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева.
Кроме того, 27 сентября любителей путешествий ждут в туристско-информационных центрах Южного и Северного речных вокзалов, а также в парке «Зарядье». Там с 13:00 будет проходить праздничная викторина. Посетителям предложат ответить на вопросы, посвященные туризму в Москве и других городах России. Победители поучаствуют в розыгрыше памятных сувениров.
От первых путешественников Руси до космических вояжей будущего: о чем еще можно узнать во Всемирный день туризма
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