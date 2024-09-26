Ко Всемирному дню туризма

Фото: Департамент ГОЧСиПБ Отмечаемый 27 сентября Всемирный день туризма – это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле, в горы или в другие места, которыми так богата наша планета. В преддверии праздника своим туристическим опытом поделился заместитель начальника ПСО №207 столичного Пожарно-спасательного центра Владимир Снурницын. «Путешествую по просторам России я с 13 лет. Ходил в походы с классом или с родственниками в Тульскую, Орловскую, Рязанскую, Калужскую, Липецкую области. В Орловской области наш класс посетил одну из главных святынь края – монастырь священномученика Кукши, инока Киевского-Печерского монастыря, проповедовавшего христианскую веру язычникам-вятичам и принявшего от них мученическую смерть в начале XII века. Отдав дань уважения покровителю земли Орловской, мы разбили палатки и стали готовить еду. Пожарить сало, хлеб, картошку на костре – это же классика походного туризма», – вспоминает пожарный. В той же Орловской области Владимир вместе с родственниками побывал в деревне Девять Дубов – месте, где, по старинным сказаниям, Илья Муромец одолел в бою Соловья-разбойника. Поводом для еще одного похода в Орловскую область стала история гибели первого боевого командира эскадрильи «Нормандия», сражавшегося с немецко-фашистскими захватчиками на орловской земле в годы Великой Отечественной войны, Жана Луи Тюляна. «Ни на машине, ни на велосипеде до места гибели Тюляна не доехать. А чтоб пешком дойти, нужно было подгадать погоду. Добравшись до мемориала и почтив память легендарного французского летчика, мы пошли дальше и заночевали в лесу. А перед сном – потрескивающий костер, бурлящий на огне котелок со вкусным варевом, песни под гитару и интересные беседы. Было весело. В 13-16 лет все тяготы походной жизни нипочем, о неудобствах никто не думал», – рассказывает сотрудник отряда. Туризм, по мнению собеседника, учит любить и беречь природу, жить в гармонии с ней. «Находясь на природе, мы с интересом наблюдали, как садится Солнце и восходит Луна, с наслаждением вдыхали аромат душистых трав и хвои, слушали звуки природы. Как-то в лесу мы услышали страшные звуки, но дядька успокоил нас, объяснив, что так кричит лось во время гона», – вспоминает Владимир. Занятия туризмом, считает работник Пожарно-спасательного центра, могут не только помочь укрепить здоровье, закалить характер, сформировать чувство коллективизма, но и привить любовь к родному краю, пробудить интерес к его изучению. «В силу огромной пользы походного туризма для развития личности интерес к нему молодежи нужно активно прививать. Это нужно делать в школах, досуговых клубах, секциях. Нужна пропаганда в хорошем смысле слова. В своей работе, во время экскурсий и встреч со школьниками, говоря о безопасном поведении на природе, я стараюсь заинтересовать детей походами в лес, на речку, в горы, к историческим местам», – поделился специалист. Накануне Всемирного дня туризма Владимир Снурницын советует начинающим туристам недолго думая собираться и идти в поход, потому что «это прикольно, интересно, расширяет кругозор и помогает лучше адаптироваться к современной жизни».