Зимний отдых в Шерегеше сделают безопаснее

К новому горнолыжному сезону на кузбасском курорте Шерегеш усовершенствуют систему безопасности и создадут условия для более комфортного отдыха. Что нового ждет туристов на склонах, выяснила корреспондент "РГ".

С каждым годом Горная Шория привлекает все больше любителей провести отпуск, выходные и праздники в живописных таежных местах. Как всегда, горнолыжные трассы горы Зеленой и ее окрестностей до открытия сезона (ориентировочно -16 ноября) проверят на соответствие всем требованиям. Параллельно обновят систему ограждения и навигацию, которая позволит гостям курорта свободнее ориентироваться в его разветвленной инфраструктуре. Последняя, как известно, включает трассы самой разной степени сложности и более двадцати канатных дорог. А следить за соблюдением правил катания и вообще поведения на горе (пока только в секторах А и В комплекса "Каскад") будет Горный патруль - специальная служба безопасности.

Это наши глаза и уши на склонах, и если что-то вдруг случится, кто-то нарушит правопорядок, об этом быстро сообщат сотрудникам полиции, которые примут необходимые меры, - подчеркнул руководитель дирекции курорта Шерегеш Алексей Стоянов. - Однако практика показывает: в большинстве случаев человеку бывает достаточно нормальным русским языком объяснить, что он неправ. К сожалению, например, в России до сих пор нет закона, запрещающего водителям снегоходов ездить по одним склонам с лыжниками и сноубордистами. И когда однажды мы остановили снегоходчика, который гонял вверх и вниз на бешеной скорости, нам пояснили, что мелкое хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции - это все, что можно ему предъявить. Так что создание Горного патруля и его взаимодействие с полицией и спасателями необходимо для эффективного предупреждения серьезных происшествий. Патруль получит право блокировать ски-пассы лихачей, нарушающих правила и игнорирующих предупреждения.

Дирекция занимается и проблемами, связанными с выходом медведей на трассы. Для этого установлен тесный контакт с профильным департаментом областной администрации, выпускаются памятки для туристов и оформляются информационные стенды. И в Шерегеше еще в прошлом сезоне, опять же при поддержке властей, увеличили число машин скорой помощи для дежурства в зоне катания. Одной бригады, которая по стандартам полагается на десять тысяч человек, курорту оказалось мало - на горе одно-временно может находиться до четырнадцати тысяч отдыхающих. После того как к сотрудничеству привлекли частную скорую, нуждающихся в помощи стали довозить до медучреждения гораздо быстрее.

Среди нововведений кузбасского курорта - обустройство и ограждение зон для начинающих лыжников и сноубордистов. Это тоже одна из составляющих политики безопасности. А еще в секторах А и В Шерегеша начинается эксперимент по обязательной аккредитации горнолыжных инструкторов, которая подтверждает их квалификацию и дает право оказывать услуги гостям.

Аккредитация - это официальное разрешение на ведение коммерческой деятельности, - пояснила генеральный директор Национальной лиги инструкторов (НЛИ) Ольга Даргужас. - Многие горнолыжные центры стремятся исключить несогласованное с ними предоставление услуг по обучению технике катания. И организации, оказывающие такие услуги, закрепляются за курортами. Аккредитацию уже несколько лет практикуют в Архызе и на Красной Поляне, создавая все необходимое для проведения занятий, оказания качественной и безопасной услуги. Это учебные склоны и площадки, выделенный проход на канатную дорогу, помещения для переодевания и отдыха инструкторов, скидки и бонусы как им, так и их клиентам.

В числе планируемых бонусов для аккредитованных инструкторов в Шерегеше - сезонный ски-пасс на дневное и вечернее катание с фаст-треком (правом пропуска на подъемники без очереди), утренний трансфер из поселка на гору, бесплатные парковочные места первым тридцати аккредитованным, скидка на обучение и повышение квалификации в НЛИ, а также скидки на питание, кешбэк на услуги проката горнолыжного снаряжения.

Наша цель - набрать 160-200 инструкторов, и эта задача уже выполнена на пятьдесят процентов, - сообщил Латиф Саттаров, глава компании, уполномоченной собственниками "Каскада" заниматься аккредитацией на его территории. - Мы выдадим нашим инструкторам форму, чтобы они отличались от других.

Заключившие договор с уполномоченной компанией будут вносить плату по установленным тарифам, еженедельно планируя количество своих рабочих дней в течение сезона. Так что выйти на склон учить катанию когда и как вздумается уже не получится. Преимущества для туристов - прозрачность и гарантированные качество и безопасность. Как говорят инициаторы, инструкторов, возомнивших себя специалистами без всяких на то оснований, в секторах А и В больше не будет. А с вводом нового подъемника, как сообщил Алексей Стоянов, договоры на коммерческую деятельность планируется заключать и с инструкторами, работающими в секторах Е и F.

Сторонники аккредитации видят ее преимущества не только в обеспечении безопасности катания и повышении качества сервиса, но и в поступлении дополнительных налогов в бюджет, увеличении инвестиций в инфраструктуру курорта, росте его престижа. А вот противники полагают, что, помимо всего прочего, в Шерегеше может подняться стоимость услуг для туристов.

Надеемся, в секторах А и В смогут сохранить здоровую конкуренцию среди школ инструкторов и доступные цены для учеников, - отметила гендиректор НЛИ Ольга Даргужас.

Мнения

Александра Крылова, руководитель службы инструкторов горнолыжного курорта, первый президент НЛИ:

Начав работать в Сочи в 2016 году, мы столкнулись с тем, что на 135 инструкторов курорта у нас приходилось 147 "черных" инструкторов. И после того как мы начали блокировать последних, выручка нашей школы выросла на 66 процентов. На Западе твердо убеждены: если на курорте нет школы, обучение клиентов будет некачественным. И я с этим согласна. Ни один отдельно взятый инструктор, который оплачивает аккредитацию и получает двадцать-тридцать тысяч рублей в день, не станет заниматься вопросами качества обучения и продаж. Это могут только школы. Во всех горнолыжных странах они делятся на два типа - принадлежащие курорту и частные арендаторы. И везде очень жесткая политика по отношению не только к "черным", но и вообще к неаккредитованным и нешкольным инструкторам. На курорте должен быть порядок и никаких чужих людей. Это чисто политическое решение.

Кирилл Терещенко, руководитель горнолыжной школы:

Я катался в горах Китая и Японии, Индии и Грузии. Для меня введение официальной аккредитации - это хорошо. Не понимаю возмущения в чатах, ведь если раньше ученик оплачивал ски-пасс для инструктора, то сейчас в Шерегеше, в отличие от других курортов, это заложено в стоимость аккредитации.

Когда верстался номер

В Сети появилось обращение к региональным властям группы инструкторов, работающих на кузбасском горнолыжном курорте не один десяток лет. Они заявляют, что нововведение лишает их права на оказание услуг, полученного вместе с инструкторским удостоверением. И что установленный для желающих работать по новым правилам тариф - 3,2 и 3,5 тысячи рублей в день - несправедлив, как и сами правила. Авторы обращения опасаются, что популярность курорта может оказаться под вопросом.

"РГ" будет следить за развитием ситуации.