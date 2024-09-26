Путешественник рассказал, как проехал 1700 км на электрокаре

Дорога между Хабаровском и Владивостоком, длина которой около 850 км, теперь доступна для электромобилей не только, что называется, на бумаге. Двое жителей Хабаровска проверили работу электрозарядных станций на всем протяжении трассы и успешно преодолели это расстояние на электрокаре, несмотря на то что некоторые зарядные станции оказались неработающими. Своим опытом путешественники поделились с нами.

От велосипеда до электрокара

Монополист рынка электрозарядки автомобилей в Приморье, по которому большей частью проходит трасса М-60 Владивосток — Хабаровск, — компания "Русгидро". Ее станции есть не только на трассе, но и в таких городах, как Артем, Фокино, Находка, Славянка, а также в нескольких поселках. Путешественники Андрей Соловьев и Сергей Прудкин постарались найти каждую из указанных на карте заправочных станций.

Два будущих электропутешественника познакомились почти 10 лет назад на почве общего хобби — они оба любители электровелосипедов. Андрей тогда был в некотором роде главным в Хабаровске в этой сфере: один из первых стал их популяризировать, активно ставил электрические приводы на двухколесных коней как друзьям, так и незнакомым людям. Постепенно вокруг него образовалось сообщество таких же любителй-активистов, в среду которых включился и Сергей Прудкин.

"Сергей тогда пришел ко мне и напугал своими рекомендациями подумать о превращении моего личного хобби в домашний бизнес. От предложения этого я отмахнулся, но электровелик ему собрал. Позже другие ребята собрали ему такой же мотоцикл, а потом он взял и купил себе Nissan Leaf. Очень, говорит, пожалел, что не сделал этого раньше", — рассказывает Соловьев.

По словам Сергея Прудкина, электрической техникой он заболел именно после первого велосипеда в 2013 году, а уже в 2018 году приобрел себе электрокар. Прошедшим летом он поменял батарею на более мощную от Nissan Leaf следующего поколения на 40 кВт·ч 2018 года выпуска. Теперь можно было не только кататься по городу, но попробовать наконец поездку на более дальнее расстояние.

От зарядки до зарядки

Направление во Владивосток для проверки новенькой батареи они сочли самым подходящим и логичным: у обоих приятелей во Владивостоке есть близкие, оба любят дикий пляжный отдых. Тот факт, что по всей трассе есть сеть зарядных станций, укрепляло их намерение и делало маршрут безальтернативным. Загрузив в машину палатку, еду, походные принадлежности и, конечно же, себя, путешественники выдвинулись на юг.

"Машина показала себя хорошо, — говорит Сергей. — Мы, понятное дело, экономили электричество, старались не идти на обгон, не пользоваться кондиционером. Хотя это тяжело — контролировать, чтобы скорость не превышала 80 км/ч. Перед Владивостоком и в самом городе были скоростные трассы, и мне даже сигналили местные гонщики, дескать, давай уже, ускоряйся до сотни".

В пути они все время сверялись с картой зарядных станций. Было решено посетить их все, на каждой хоть немного зарядиться и сделать фото на память. При этом некоторые заправки оказались нерабочими, но запаса хода новой батареи хватило и на этот случай. Самым проблемным оказался участок от Дальнереченска до Спасска — это 190 км.

"Батарея у меня едет 250 км налегке, а с нашей загрузкой, наверное, километров на 200 ее бы хватило. Но все равно мы ехали и переживали, вдруг нужная зарядная станция тоже окажется нерабочей. Пока машина заряжалась, мы кипятили чай, заваривали лапшу, даже спали. В общем, ехали, не напрягаясь", — пояснил электроавтолюбитель.

Андрей изначально настраивал приятеля, что за 12 ч долететь во Владивосток им не нужно. Необходимость выдерживать среднюю скорость позволяет насладиться красотой пути, поговорить о жизни, вселенной и всем прочем.

"Если относиться к этому как к путешествию, а не к гонке, то все вообще становится прекрасно", — считает Андрей Соловьев.

Солнечный Владивосток

Проехав город насквозь, приятели остановились на острове Русском и несколько дней ночевали на диких пляжах острова в палатке. Искупаться удалось на пляже ДВФУ, мысе Тобизина, в Подножье и на Шаморе. И этот вид отдыха был бы еще приятнее, если бы не заставший их как-то на берегу ночной шторм.

В ту ночь на Владивосток налетел сильный штормовой ветер и, как водится, с ливнем. В такую погоду спасатели не зря рекомендуют отдыхающим прервать свой отдых и отправиться под крышу. В данном случае ребятам деваться было некуда: решили отдыхать дикарями, стало быть, надо и шторм пережить.

"Я сам первый раз попал в такой шторм, еще и на берегу моря. Было неприятно. В предбаннике палатки стоял стол — с него посуда падала. В палатке по земле вода побежала. Пришлось канавку делать прямо в палатке, чтобы вода вышла. А все потому, что поленились накануне обкопать палатку (вырыть небольшой ров вокруг палатки для сточной воды — прим. ТАСС). Не думали, что дождь будет настолько сильный. У Андрея в планах еще были какие-то поездки, экскурсии, но после такой ночи он сильно захотел домой. Так что пришлось собираться", — смеется Сергей.

Тем не менее поездка оказалась более чем удачной: машина проверку выдержала, отдых удался. А кроме этого, дорога туда и обратно протяженностью немногим больше 1 700 км обошлась в небольшую стоимость.