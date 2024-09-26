В Новосибирске планируют ввести туристический налог

Совет депутатов Новосибирска планирует установить и ввести на территории города туристический налог. В 2025 году налоговая ставка составит 1%, соответствующий проект решения опубликован на сайте мэрии города.

"Установить и ввести в действие на территории города Новосибирск туристический налог. Определить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году - 1%, в 2026 году - 2%, в 2027 году - 3%, в 2028 году - 4%, начиная с 2029 года - 5% от налоговой базы", - говорится в документе.

Туристический налог не будет взиматься с определенных категорий граждан: местных жителей, многодетных семей, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Решение вступит в силу с 1 января 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Контроль за исполнением решения находится на комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 году туристического налога путем преобразования курортного сбора.

Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.