Самые аномальные и мистические места Свердловской области

В Свердловской области существуют локации, которые вызывают у людей интерес вместе со страхом. До некоторых точек можно легко добраться на общественном транспорте, а до других придется ехать на машине. URA.RU собрало самые загадочные места региона, где «видят» призраков, растут гигантские грибы и отключается техника.

Свердловский аномальный треугольник

Находится между Екатеринбургом и Березовским: в районе от КОРа до Новосвердловской ТЭЦ и вдоль кольцевой дороги. В начале 90-х годов ученые из Уральского института истории и археологии находили здесь стоянку племени времен палеолита, а также крупные зубы и кости, которые могли принадлежать гигантскому ящеру.

Сам по себе лес выглядит не менее загадочно. Здесь можно найти согнутые причудливым образом деревья, а некоторые горожане рассказывают, что могли часами блуждать по тропинкам, которые приводят только к каменистому пригорку. При этом компас и часы всегда начинают барахлить. Что касается ЕКАДа, который пронизывает этот треугольник, то водители замечают здесь существ. По их словам, призраки парят над дорогой и перебегают ее в свете фар.

Стародражный пруд

Стародражный пруд находится под Кушвой и привлекает сюда летом множество туристов. Отдыхающие не раз рассказывали, что водоем пугает только по ночам: в это время суток можно услышать плач и увидеть полупрозрачный силуэт, который парит над водой. Местные жители рассказывают легенду, согласно которой на пруд часто ходила девушка, расставшаяся со своим женихом, и ее судьба кончилась трагично. Именно ее призрак можно увидеть над водоемом.

Конжаковский камень

Горный хребет располагается недалеко от Карпинска. Конжак известен свердловчанам как самая высокая гора региона, здесь же проходит традиционный марафон. Но вокруг места витает множество слухов. Туристы, посещающие Конжаковский камень, называют его пугающим: здесь видят яркие зеленые огоньки и испытывают необъяснимую тревогу. Ходят также легенды, что где-то рядом у рек живут отшельники, которые похищают молодых девушек, но никаких подтверждений этому нет.

Станция Гать

Находится в одноименном поселке в городском округе Верхняя Пышма — недалеко от озера Шувакиш. Местные жители рассказывают, что в лесу рядом со станцией растут неестественно высокие растения, огромные грибы, а деревья изгибаются в разные стороны. Некоторые свердловчане жалуются, что, если здесь долго находиться, то начинает накатывать страх и ухудшается самочувствие.

Гора Качканар

Горожане рассказывают, что над горой не раз видели светящиеся объекты. Последний раз такую историю в 2022 году публиковал «Качканарский рабочий». К тому же во время таких аномалий, говорят местные жители, в лесах появляется гнетущая тишина: не слышно птиц, шелеста листьев, а на водной глади пропадает рябь.

Гора Холатчахль

Гора недалеко от Ивделя известна по всей России и миру из-за гибели группы Игоря Дятлова зимой 1959 года. Тайна перевала Дятлова — или «горы Мертвецов» — волнует не одно поколение: некоторые предполагают, что опытные туристы попали под снежную лавину, другие, что на них напали манси или они встретились с НЛО — всего существует более сотни версий.

Кроме этого, аномальной и загадочной гору Холатчахль делают предания манси. Согласно им, когда-то здесь случился потоп и погибло все мансийское племя, кроме девяти человек. В дальнейшем шаманы регулярно приносили девять жертв богу смерти Куль-отыру. Манси-охотники до сих пор обходят стороной Холатчахль и не ведут промысел в лесах на ее склонах, а на горе не раз происходили трагичные события, связанные с девяткой.

Например, в 1960 году в трех авиакатастрофах погибли девять геологов и летчиков, спустя год — у подножия нашли девять трупов туристов из Ленинграда. В 2003 году здесь же разбивается вертолет с семью пассажирами и двумя пилотами, но люди чудом остались живы.