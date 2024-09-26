Готовим сливочное пиво и учимся танцевать: чем заняться в выходные в Омске

На выходных советуем не пропустить мероприятия, где научат правильно ухаживать за кожей осенью, где можно попробовать кулинарные изыски от шефов, приготовить сливочное пиво, как в кино, и создать шедевры из узелков.

Лекция об уходе за кожей и презентация ароматов (18+)

Сезон сменился - пора выбирать новую уходовую косметику. Осенью кожа требует большего увлажнения, поэтому переход на более плотные текстуры косметических средств просто необходим. Об особенностях ухода за кожей расскажет омский парфюмер Марина Алексеева. После мини-лекции у вас будет возможность "продегустировать" косметику, а также познакомиться с арсеналом натуральной авторской парфюмерии девушки. Кстати, ранее мы делали коллаборацию с Мариной - вместе с ней мы фантазировали, какие бы ароматы подошли богам, а после презентовали их омичам. Формат будущей встречи будет таким же лёгким и расслабленным, так что не бойтесь задавать вопросы.

Когда: 28 сентября с 11:00 до 17:00

Где: ул. Думская, 5 (3-й этаж)

Вход свободный.

Гастрономический фестиваль "Осенины" (12+)

Раскрасить хмурое небо осени отважились шеф-повара омских ресторанов. В эту субботу они добавят кулинарных красок и доведут вас до "гастрономического оргазма". Удивлять будут пловом с говядиной и сушёной тыквой, солодовым ломтем с кабачковой икрой, сушёным мясом с мочёной брусникой, а также оригинальными вафлями из кабачков. А если ваши овощные хранилища трещат от переизбытка урожая, приносите его на фестиваль. Повара сразу приготовят из ваших овощей и фруктов что-то вкусное. Если готовы перевернуть своё отношение к привычным тыквам и кабачкам с ног на голову, приходите. Подробности здесь.

Когда: 28 сентября с 13:00

Где: Территория Омской крепости

Вход свободный.

Кинолекция (16+)

Марку 20 лет, во время разгона студенческой демонстрации он застреливает полицейского и сбегает. После он угоняет спортивный самолёт и направляется в сторону пустыни, которая называется Долина Смерти. В это же время симпатичная секретарша Дарья мчится в открытом автомобиле через ту же самую пустыню. В точке, известной как Забриски-Пойнт, они встретились, чтобы выяснить, ради чего живут. Культовый хиппи-фильм Микеланджело Антониони стоит посмотреть хотя бы из-за космических пейзажей калифорнийской пустыни. Так что смело смотрите фильм "Забриски-Пойнт" (16+) и приходите обсуждать его на лекцию исследователя киноязыка Таси Филиной и философа Кирилла Добронравова. На встрече вы рассмотрите картину под социальным, эстетическим и философским углом.

Когда: 28 сентября в 17:30

Где: Фотолаборатория "Волна" (ул. Учебная, 194, 2-й подъезд, 4-й этаж)

Вход платный

Нужна запись.

Арт-кружок "Борщ" (18+)

Если техники "палка, палка, огуречик" для вас недостаточно, приходите на занятие арт-кружка "Борщ". Занятие проведёт живописец, член Союза художников Иван Солодухин. Под его руководством вы научитесь рисовать осенний пейзаж. Правильная перспектива, объёмный ландшафт и правильный колорит - всё это вы научитесь подбирать и изображать реалистично. Выполнить работу можно будет в одной из трёх техник рисования: пастель, гуашь, акварель. Приходите, чтобы краски сгущались исключительно на ваших мольбертах.

Когда: 28 сентября в 18:00

Где: Городской музей "Искусство Омска"

Вход платный (материалы необходимо взять с собой)

Нужна запись: +7 904-585-32-07 - Анна.

Детский кулинарный мастер-класс (6+)

Если ваши дети или вы до сих пор без ума от вселенной Гарри Поттера и каждый год пересматриваете все части фильма, приходите на этот кулинарный мастер-класс. Там вам раскроют секретные ингредиенты легендарного сливочного пива, которое Гарри и его друзья пили в баре "Дырявый котёл". Сладкий напиток - смесь молока, мороженого и пломбира с карамельным сиропом. Всем юным участникам подарят волшебную палочку, а участников, которые придут в тематических костюмах, ждут дополнительные сюрпризы.

Когда: 29 сентября в 13:00

Где: Станция Сады (ул. Маршала Жукова, 21)

Вход платный.

Нужна бронь: 8- 913-633-77-22.

День открытых дверей TangoLibre (18+)

Гремучая смесь страсти, ревности и любви. Студия аргентинского танго приглашает на бесплатный урок и мини-вечеринку. Вас ждёт много танцев, музыка, фуршет и выставка омского фотографа. Приходите в одиночку или с партнёром, чтобы вернуть искру в ваши отношения.

Когда: 29 сентября 16:00-18:00

Где: Волочаевская, 15/1

Вход свободный.

Мастер-класс по вышивке и макраме (16+)

Стильные вязаные кресла, ловцы снов и даже платья. С помощью узелковой техники плетения можно сделать уникальные авторские изделия. Если вы до сих пор не знакомы с макраме, приходите на бесплатный мастер-класс. С пустыми руками домой точно не уйдёте.

Когда: 29 сентября в 17:00 и в 18:30

Где: Студия "Под солнцем" (ул. Маршала Жукова, 25, 5-й этаж)

Вход свободный

Нужна регистрация.

О выступлениях местных музыкальных групп читайте в нашей еженедельной барной карте. Кто сыграет на больших сценах, можно узнать из афиши концертов сентября. А накопить денег, чтобы проводить каждые выходные с пользой, поможет рубрика "Деньги Здесь". Если вы знаете об интересном мероприятии или организуете его, то можете нам рассказать о нём в личных сообщениях.