В приморском нацпарке появится новый туристический сафари-кластер

Национальный парк "Земля леопарда" обустраивает отдельный туристический кластер площадью около 7 тыс. кв. м. Посетители смогут любоваться природой и наблюдать за копытными, не нарушая целостности заповедника, сообщила журналистам генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало.

"Когда есть отдельный участок, не включенный в заповедник - здесь очень хорошо обустраивать различные туристические маршруты. <…> Это не вредит основной популяции и позволяет туристам познакомиться с отдельно расположенным кластером. Поэтому у нас в планах - огородить всю эту территорию забором 7 тыс. га, и сделать, как в Африке, <…> сделать кусочек национального парка", - рассказала Гангало.

Она добавила, что в настоящий момент готова проектно-сметная документация парка - она обошлась в 70 млн рублей.

"Сейчас мы активно ищем инвесторов. <…> Общая стоимость проекта в целом составит около 2 млрд рублей, <…> но реализовывать его будет этапами", - подчеркнула Гангало.

Генеральный директор рассказала, что в парке будут свободно перемещаться копытные, которых изъяли из дикой природы, неспособные выжить в естественной среде обитания: косули, изюбри, олени. Посетители кластера смогут гулять, делать красивые фото и любоваться пейзажами со смотровых площадок.