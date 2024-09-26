Еще больше приморцев смогут получить путевки в санатории

В среду, 25 сентября, на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты внесли поправки в закон «О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае», которые снижают возраст получения путевки и возвращают обычную схему их выдачи, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказала министр социальной политики Приморья Светлана Красицкая, с 1 января 2024 года в рамках апробации механизма государственного социального заказа были внедрены новые условия предоставления сертификатов на лечение.

Однако, как показала практика, реализация нового механизма оказалась неэффективной. В связи с этим, начиная с 2025 года, краевые власти решили вернуться к прежней системе предоставления путевок, которая действовала в 2023 году. Это упростит доступ граждан к услугам санаторно-курортных учреждений.

Помимо этого, с целью повышения показателей по ожидаемой продолжительности жизни и удовлетворенности граждан процессом получения финансовой поддержки планируется снижение порога возраста для льготников с 70 до 65 лет. Также исключается критерий «одиноко проживающий», что сделает программу более доступной для широкой категории граждан.

Путевки на санаторно-курортное лечение также будут предоставляться неработающим ветеранам труда и гражданам с низким уровнем дохода. Все изменения направлены на улучшение качества жизни пожилых граждан, сохранение их физической и психической активности, а также продление периода долголетия.

Как отметил председатель профильного комитета Игорь Чемерис, правительство возвращается к прежней системе выдачи сертификатов на отдых в санаториях. Ранее принятые поправки оказались неудобными, как для санаториев, так и для приморцев.

В среду, 25 сентября, на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты внесли поправки в закон «О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае», которые снижают возраст получения путевки и возвращают обычную схему их выдачи, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказала министр социальной политики Приморья Светлана Красицкая, с 1 января 2024 года в рамках апробации механизма государственного социального заказа были внедрены новые условия предоставления сертификатов на лечение.

Однако, как показала практика, реализация нового механизма оказалась неэффективной. В связи с этим, начиная с 2025 года, краевые власти решили вернуться к прежней системе предоставления путевок, которая действовала в 2023 году. Это упростит доступ граждан к услугам санаторно-курортных учреждений.

Помимо этого, с целью повышения показателей по ожидаемой продолжительности жизни и удовлетворенности граждан процессом получения финансовой поддержки планируется снижение порога возраста для льготников с 70 до 65 лет. Также исключается критерий «одиноко проживающий», что сделает программу более доступной для широкой категории граждан.

Путевки на санаторно-курортное лечение также будут предоставляться неработающим ветеранам труда и гражданам с низким уровнем дохода. Все изменения направлены на улучшение качества жизни пожилых граждан, сохранение их физической и психической активности, а также продление периода долголетия.

Как отметил председатель профильного комитета Игорь Чемерис, правительство возвращается к прежней системе выдачи сертификатов на отдых в санаториях. Ранее принятые поправки оказались неудобными, как для санаториев, так и для приморцев.