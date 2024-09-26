В России разработали проект для продвижения сельского туризма

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила увеличить количество мест временного размещения туристов на территории фермерских хозяйств с целью увеличения привлекательности сельского туризма. Копия обращения на имя министра сельского хозяйства России Оксаны Лут есть в распоряжении RT.

Как отметила парламентарий, с каждым годом внутренний туризм приобретает всё большую популярность среди российских граждан.

«При этом доля сельского туризма остаётся сравнительно низкой, составляет 2% от общего оборота внутреннего туризма. В то же время среди граждан растёт спрос на посещение мест отдыха в сельской местности с целью знакомства с деятельностью сельскохозяйственных организаций и традиционным укладом сельской жизни, участия в сельскохозяйственных работах, приобретения натуральной фермерской продукции», — подчёркивается в обращении.

Одним из главных факторов, влияющих на принятие решения о посещении фермерского хозяйства в целях отдыха, является наличие мест временного проживания и организация питания, заявила Оглоблина.

С целью создания условий для увеличения количества мест временного размещения туристов на территории фермерского хозяйства разработан законопроект «О внесении изменений в ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пояснила она.

«Уважаемая Оксана Николаевна, прошу Вас рассмотреть разработанный законопроект и выразить свою позицию по данной инициативе», — говорится в письме.

Ранее Оглоблина предложила проработать возможность использования гражданами средств льготного ипотечного кредита на приобретение строительных материалов для самостоятельного строительства жилого дома с привлечением подрядных организаций для проведения отдельных строительных и отделочных работ.