Из-за высокого спроса путевки в санатории покупают за 3-6 месяцев

Санатории Беларуси направляют запросы в российскую Ассоциацию оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) об участии в конкурсах, сообщили "СОЮЗу" в отраслевой организации. Пока объединению организаций оздоровительного туризма препятствуют различающиеся в России и Беларуси регулятивные нормы. Однако в двух странах уже фактически сформировался единый рынок услуг санаторно-курортного комплекса, и здесь отмечается рекордный спрос.

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Рынок санаторно-курортных услуг на подъеме

За первое полугодие 2024 года российские санатории посетили 3,1 млн человек. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года и сразу на 19% выше показателей пикового 2019 года. Таковы данные опубликованного АОТ ежегодного рейтинга инвестпривлекательности "ТОП-100 российских здравниц". И хотя по числу ночевок 2024 год пока еще немного отстает от 2019 года, доходы санаторно-курортных организаций выросли к 2019 году в 1,6 раза. Как отмечают в отраслевом объединении, в 2023 году впервые за последние 10 лет операционная рентабельность отрасли достигла 15%, а численность гостей санаторно-курортных организаций превысила 7 млн человек. По итогам 2024 года, вероятно, поток гостей окажется еще больше.

Загрузка санаториев, входящих в ТОП-100 в России, вышла на 80%, хотя в среднем по отрасли она составляет 47,5%. Гости едут в хорошие санатории, где есть качественный номерной фонд, но таких средств размещения не хватает.

Медицинский туризм сейчас растет едва ли не быстрее, чем классический пляжный или экскурсионный, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Спрос на санатории по России за девять месяцев этого года вырос на 15%. Было бы и больше, но есть ограничение - это недостаток мест в санаториях. Это привело к тому, что туристы начинают покупать путевки в санаторий уже за три-шесть месяцев до поездки. Сейчас, в конце сентября уже скорее всего на Новый год забронировать хорошее место не получится, отмечает Сергей Ромашкин.

Спрос превышает предложение

При растущем спросе предложение ограничено. В такой ситуации часть потока туристов из России устремилась в Беларусь. Рынки санаторно-курортных услуг двух стран теперь выступают как сообщающиеся сосуды.

На фоне роста спроса на оздоровительный туризм поток гостей в санаториях Беларуси также вышел на рекордные показатели.

"Белорусские санатории во многом поддерживают среднее стабильное хорошее состояние, которое привлекает россиян со средним достатком", - отмечает директор АОТ Елена Трубникова. В результате санаторно-курортный комплекс в Беларуси выступает в целом драйвером туристического рынка. "Там санаторно-курортный продукт не утерян. Сейчас он является традиционным лечебным продуктом", - поясняет Елена Трубникова.

Но такое перераспределение турпотока - вполне нормальная, здоровая конкуренция, говорит представитель санаторно-курортной отрасли. А для российских санаториев это возможность взглянуть на себя со стороны, чтобы совершенствовать услуги. Руководителям санаториев Беларуси и России можно и нужно заимствовать друг у друга опыт.

Санатории расширяют перечень услуг

В Беларуси работают 287 здравниц на 60 тысяч мест. В среднем за год в них оздоравливаются свыше 1,4 млн человек.

"В первом полугодии средняя заполняемость превысила 80%", - поделился цифрами директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - Оздоровиться в белорусские здравницы приезжают жители 70 государств. Средняя сумма чека на иностранца в первом полугодии составила около 1563 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 486 долларам. Поток иностранных туристов будет расти. Этому поспособствует введенный 19 июля 2024 года безвизовый режим въезда для представителей еще 35 государств. Беларусь привлекательна для жителей Африки, Катара, Австралии и других стран".

Россияне отдают предпочтение санаториям высшей категории. Но качественное лечение по профилю заболевания можно получить во всех белорусских здравницах. Белорусские санатории пользуются спросом, поскольку они превратились в многофункциональные комплексы, поясняет замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

"Кроме курса лечения по профилю у отдыхающих есть возможность получить диагностические, стоматологические услуги. Активно внедряем спа-направление, косметологию", - говорит он.

В белорусских здравницах идет активное обновление зданий и оборудования.

"Нынешний год складывается очень успешно в плане численности отдыхающих, - акцентирует внимание Александр Цай. - Сейчас бронирование активно продолжается на октябрь, ноябрь, декабрь. На новогодние и рождественские праздники около 75% мест уже занято", - добавляет Александр Цай.

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Как рассказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович, въездной турпоток в Республику Беларусь из России в 2023 году вырос на 15,4% и составил 5,7 миллиона прибытий. Сейчас страны связывают более двух десятков туристических союзных маршрутов.

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