Фермерам на Кубани разрешили принимать туристов в жилых домах

Фермерам в Краснодарском крае, где в последние годы активно популяризируют сельскохозяйственный и аграрный туризм, разрешили размещать в жилых домах туристов для достижения устойчивого развития сельских территорий. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии.

"Наши фермеры, к примеру, смогут временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества хозяйства. Это будет способствовать развитию аграрного туризма, что особенно актуально для Краснодарского края. У нас всегда есть что показать нашим гостям", - сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Представлявший проект документа председатель аграрного комитета регионального парламента Сергей Орленко в свою очередь отметил, что данная мера будет способствовать достижению устойчивого развития сельских территорий не только за счет роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса, повышения эффективности ведения сельского хозяйства и рационального использования земель, но и за счет возможности оказания услуг в сфере сельского туризма.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В общей сложности по итогам 2023 года турпоток в регион достиг рекордной отметки в 18,6 млн отдыхающих. Одними из приоритетных направлений развития туризма в регионе являются событийный и агротуризм. В Краснодарском крае по состоянию на 2024 год больше 100 объектов агротуризма, из них порядка 30 - объекты эногастротуризма - винодельни и виноградарские хозяйства. По оценкам экспертов в год их посещает около одного млн человек.