Туристов удивила система выдачи багажа в Пензе

Туристов удивила система выдачи багажа в аэропорту Пензы. Многие пассажиры узнали о ней сегодня, после того как в авиационных телеграм-каналах активно завирусилось видео, на котором прибывшие из Москвы пассажиры толпятся за забором в ожидании грузовика с чемоданами. А некоторые, пройдя на аэродром, забирают свои сумки из машины самостоятельно.

Как утверждают местные: это не событие из ряда вон. В пензенской воздушной гавани нет специальных помещений с багажными лентами. В лучшем случае вещи выгружают прямо на асфальт.

«Да, ну вот такой у нас аэропорт. Но, как говорится, спасибо, что вообще есть», – с юмором комментируют происходящее подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Далеко не все пассажиры склонны делать трагедию из этого:

«Может, еще пожалуетесь, что телетрапов нет и бутербродов с черной икрой? В Анапе давно что ли так же получали багаж? А аэропорт деревянный и зал ожидания на скамейке под навесом тоже забыли?»

Власти Пензы признают, что развитию авиасообщения препятствуют низкая пропускная способность и устаревшая инфраструктура существующего аэровокзала. В нем нет зоны прилета и выдачи багажа, пропускная способность составляет всего 100 человек в час. При этом в аэропорт прилетают воздушные суда, рассчитанные на 174 пассажира.

Ранее TourDom.ru писал, что в аэропорту Пензы в шутку поставили указатель на Пермь.