В Свердловской области турналог составит не менее 100 рублей в сутки

Минимальная сумма турналога составит в Свердловской области не менее 100 рублей в сутки. Закон о туристическом налоге вступит в силу с 1 января 2025 года. С этого момента муниципальные образования получат право взимать туристический сбор, но это не станет их обязанностью.

© РИА "ФедералПресс"

«Минимальная планка, которая предусмотрена — не менее 100 рублей в сутки, она достаточно завышена, потому что сегодня есть практика, когда 30-50 рублей в сутки за проживание одного человека средства размещения взымают, — цитирует ТАСС председателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елену Чечунову. — Это в тех территориях, где пошли на эксперимент и применили так называемый туристический сбор»,

Как подчеркнула председатель комитета, в первый год ставка туристического налога составит 1%, во второй — 2%, и так далее. Максимальная сумма турналога достигнет 5% от стоимости проживания.

ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, что свердловские власти не поддержали идею туристического сбора.