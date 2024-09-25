Петербург получил около полумиллиарда рублей от курортного сбора

Поступления от курортного сбора в Санкт-Петербурге с момента начала его взимания приблизились к 500 млн рублей. Об этом сообщил председатель заксобрания города Александр Бельский.

"Город получил уже около полумиллиарда средств, которые будут направлены на сохранение, восстановление и развитие туристской инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Бельского.

Как уточнили ТАСС в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, по состоянию на конец прошлой недели поступления от сбора составили 473 млн рублей.

На заседании заксобрания в среду депутаты утвердили постановление об отзыве из Госдумы законопроекта о снижении нагрузки на операторов курортного сбора. С 1 января 2025 года в силу вступает федеральный закон, который заменяет курортный сбор туристическим налогом, а значит, предыдущее обращение в парламент теряет актуальность, пояснил Бельский.

"Сейчас, пока в городе действует курортный сбор, его администрированием занимается правительство Петербурга, а после введения туристического налога средства мы будем получать уже через налоговую службу", - сказал спикер.

В Санкт-Петербурге курортный сбор начали взимать с совершеннолетних путешественников с 1 апреля 2024 года, его размер составляет 100 рублей в сутки. Оплата сбора обязательна как для российских, так и иностранных гостей старше 18 лет. Полученные средства будут расходоваться на сохранение, восстановление и развитие туристской инфраструктуры. В 2024 году они будут направлены на благоустройство пляжей "Ласковый" и "Дюны", реставрацию Московских ворот и создание фонтана в Линейном парке.