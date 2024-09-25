В Госдуме предложили присваивать звезды глэмпингам

В осеннюю сессию в Госдуме планируют проработать законопроект, предусматривающий присвоение звёзд не только гостиницам, но и другим средствам размещения туристов, в том числе глэмпингам.

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«Нашим законопроектом мы ставим цель не зарегулировать туристическую отрасль, а привести текущее законодательство в соответствие современным тенденциям в ней», — заявил соавтор документа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, все отели, глэмпинги, пляжи и горнолыжные трассы включат в единый реестр объектов классификации в сфере туристической деятельности, а тем, кто в него не попадёт, запретят обслуживать туристов.

Соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов уточнил, что у такой классификации есть две цели — сервисная и финансовая. Первая связана с тем, что турист должен понимать, на какой объём услуг он может рассчитывать, а вторая касается налогообложения.

«Несмотря на усилия государства, рынок продолжает оставаться во многом неотрегулированным. Это влечёт за собой проблемы, которые связаны с нагрузкой на коммунальную инфраструктуру — вывозом мусора, перебоями с электроэнергией», — добавил Алтухов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили не взимать туристический налог в межсезонье.