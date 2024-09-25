Турпоток в Ярославской области вырос в два раза за два года

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что за два года турпоток в регион вырос в два раза, до 9 млн человек. Доход от туризма в 2023 году составил 17 млрд рублей.

«Мы первое место, по сути, занимаем по динамике прироста туристического потока в Центральном федеральном округе, представляете, да? То есть за два года удвоить количество туристов», — сказал он в беседе с ОТР.

Он отметил, что на область приходится половина «Золотого кольца России» — Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич. Также пользуется популярностью город Мышкин.

«У нас есть самое красивое село в России Вятское, и штаб-квартира самых красивых сёл и небольших как раз городков находится в Вятском», — добавил губернатор.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил популярность нового направления в туризме — «избинга».