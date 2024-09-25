Туристка поделилась впечатлениями от отпуска в Дагестане и Чечне

Недавно жительница Оренбуржья провела отпуск в Дагестане и Чечне, поделившись своими впечатлениями с порталом «56orb.ru». Туристка отметила, что отдых прошел в дружелюбной атмосфере, а общая стоимость поездки составила почти 57 000 рублей, включая перелет, проживание и питание.

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По словам россиянки, питание в отеле предлагало трехразовое обслуживание со шведским столом, который поразил её разнообразием и качеством блюд — она отметила, что еда была значительно вкуснее, чем на популярных курортах Турции. Гостиница, где она остановилась, была оснащена двумя бассейнами, кафе и детской площадкой. Однако, несмотря на близость отеля к морю, для купания приходилось преодолевать значительное расстояние.

Туристка также осталась довольна поездкой в Чечню. Она рассказала, что перед въездом в Грозный установлены большие песочные часы. Посетив город Аргун, она увидела мечеть «Сердце матери», возведенную в честь матери Рамзана Кадырова. В столице республики Грозном женщина была поражена величием города и его архитектурными достопримечательностями.