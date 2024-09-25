Эксперт о том, почему отдых на Черном море дорожает быстрее зарубежья: «Рынок реагирует»
В регионах «тюменской матрешки» туристические поездки на Черноморское побережье России подорожали за год на 32 %. При этом цены на путевки в Турцию стали выше на 16,5 %, в Египет – на 20,3 %. Почему отечественные курорты обгоняют зарубежные по росту цен, рассказала «ФедералПресс» гендиректор ОО «Арго-трэвл» Татьяна Жбанова:
«На Черноморском побережье было дешевле, потому что было много объектов размещения. Туристы спокойно попадали на эти объекты, не было высокого спроса. Хотя в прошлом году заполняемость гостиниц составила 99 %. В этом году не все туристы могут себе позволить путешествовать за границу, поэтому пользуются услугами черноморских курортов. Очень много туристов было в Анапе, как ни странно, много едет в Крым. Сочи – самый удобный курорт, потому что логистика позволяет быстро туда добраться. Путевки реально подорожали, как вы говорите, на 32 %. И очень мало в этом году было спецпредложений. Даже в конце сезона цены держатся на уровне июня-июля. Удешевления нет. Исключение составляют короткий заезд на два-три дня и «горящие» путевки. Причина роста заключается в экономической ситуации. Ценообразование на заграничные туры зависит от курсов евро и доллара, которые растут. В России все подорожало, уровень инфляции высокий, поэтому цены на путевки растут. Рост даже больше, чем на заграничные. Плюс в этом году еще ввели курортные сборы. Путевки дорогие, но если человек едет с организованным питанием и планами, то бюджет собрать не так уж и сложно. Туристический рынок очень сильно реагирует на экономические и политические события».