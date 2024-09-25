Почему отдых на Черном море дорожает быстрее зарубежья

В регионах «тюменской матрешки» туристические поездки на Черноморское побережье России подорожали за год на 32 %. При этом цены на путевки в Турцию стали выше на 16,5 %, в Египет – на 20,3 %. Почему отечественные курорты обгоняют зарубежные по росту цен, рассказала «ФедералПресс» гендиректор ОО «Арго-трэвл» Татьяна Жбанова:

© РИА "ФедералПресс"