Путевки на курорты из «тюменской матрешки» подорожали на треть

В регионах «тюменской матрешки» туристические поездки на Черноморское побережье России за год подорожали на 32 %. При этом туры в самые популярные у россиян страны выросли в цене не так существенно. Об этом свидетельствует статистика ЕМИСС.

«Поездка в Турцию в августе 2024 года стоила 85,1 тыс. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16,5 %. Поездка в Египет – 93,7 тыс. рублей (+ 20,3 %), в ОАЭ – 77,4 тыс. рублей (– 2,6 %)», – говорится в статистике ЕМИСС.

Поездка в страны Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в августе обошлась жителям «тюменской матрешки» в 67,2 тыс. рублей, в государства Юго-Восточной Азии – в 90,5 тыс. рублей. В первом случае отмечен рост на несколько процентов, во втором – на 11 %. Отдых в странах Закавказья подорожал на 14,2 %. В августе поездка туда стоила 53,2 тыс. рублей.

Больше всего подорожал за год отдых на Черноморском побережье России – на 32 %. По данным ЕМИСС, в среднем жители «матрешки» платили за тур в последний месяц лета 63,5 тыс. рублей.

Как отметила гендиректор ОО «Арго-трэвл» Татьяна Жбанова, в этом году не все туристы могут себе позволить путешествовать за границу, поэтому пользуются услугами черноморских курортов.

«Путевки реально подорожали, как вы говорите, на 32 %. И очень мало в этом году было спецпредложений. Даже в конце сезона цены держатся на уровне июня-июля. Удешевления нет. Исключение составляют короткий заезд на два-три дня и «горящие» путевки. Причина роста заключается в экономической ситуации. Ценообразование на заграничные туры зависит от курсов евро и доллара, которые растут. В России все подорожало, уровень инфляции высокий, поэтому цены на путевки растут. Плюс еще в этом году ввели курортные сборы», – прокомментировала «ФедералПресс» Татьяна Жбанова.

В Тюменской области за год побывало 3,6 млн туристов. Откуда приезжают отдыхающие – читайте в нашем материале.