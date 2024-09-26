Кубанским фермерам разрешили временно размещать туристов в жилых домах

На сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) привели в соответствие с федеральным законодательством ряд краевых нормативных правовых актов. Одним из таковых стал документ, регулирующий на Кубани развитие сельского хозяйства.

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С содержанием законопроекта коллег ознакомил председатель аграрного комитета регионального парламента Сергей Орленко.

Поправки, в частности, уточняют понятие устойчивого развития сельских территорий.

Под ним понимается их стабильное социально-экономическое развитие, рост объема продукции АПК, повышение эффективности сельского хозяйства, а также рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости проживающих на селе людей и улучшение условий их жизни в том числе за счет деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, включая оказание услуг в сфере сельского туризма.

По итогам обсуждения депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.

Комментируя решение сессии, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что внесенные в профильный закон изменения имеют для Кубани особое значение.