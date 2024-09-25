В Архангельске ввели туристический налог

Туристический налог ввели в Архангельске, он будет составлять 1% стоимости проживания в сутки в гостинице, решение принято на сессии Архангельской городской думы, сообщили ТАСС в ее пресс-службе.

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"Гости нашего города, остановившиеся в гостиницах, будут обязаны уплатить налог в размере не более 1% от стоимости проживания в сутки, но не менее ста рублей в сутки. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года", - сказали в пресс-службе.

По расчетам, эта мера позволит пополнить городскую казну, ориентировочно, на 6 млн рублей в год. Как уточнили в пресс-службе, возможно введение льготных категорий.