Названы пять неочевидных регионов России для встречи золотой осени

Среди самых неочевидных российских регионов для встречи золотой осени оказались Чечня, Владимирская и Архангельская области. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-сервиса «Яндекс Путешествия».

В первые осенние месяцы специалисты рекомендовали съездить в Грозный, а также посетить Аргунское ущелье, озеро Кезенойам и другие природные достопримечательности Чечни. Во Владимирской области также можно насладиться естественной красотой, например, приехать в местный Муромский лес, где, согласно мнению историков, жил знаменитый русский богатырь.

Отдельно эксперты выделили Архангельскую область, которая славится своими памятниками деревянного зодчества. Однако посещать север страны лучше не позже октября, пока не наступили характерные холода.

— Путешествие можно начать с городов, чтобы поймать на камеру многочисленные церкви в обрамлении золотой листвы, — передает слова специалистов сервиса Lenta.ru.

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