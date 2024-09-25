Кубанские фермеры смогут размещать туристов в своих домах

Прошло Заседание Законодательного собрания Краснодарского края. Одно из принятых решений касалось туризма и аграрно-промышленного сектора.

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«Наши фермеры, к примеру, смогут временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества хозяйства», – прокомментировал спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

По его словам, такое решение поможет развитию аграрно-промышленного комплекса, так как фермерам всегда есть что показать туристам.

Поправками внесены изменения в законодательстве о развитии сельскохозяйственных территорий.

В частности, говорится о том, что для улучшения жителей в сельских территориях, например, за счет деятельности, которая не связана с производством, вводится разрешение для использования строений для приема туристов.

Отметим, что аграрный туризм в Краснодарском крае получает все больше внимания со стороны приезжающих на отдых, однако, ранее был ряд ограничений на размещение людей.

Ранее Законодательное собрание Краснодарского края отменило курортный сбор для жителей Курской области.