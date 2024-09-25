В Сочи создадут новый туристический объект

Место древней пристани с торовым двором в устье Мацесты сделают новым туристическим объектом Сочи. Оно станет частью большого проекта.

© РИА Новости

В Сочи в районе устья реки Мацеста начались археологические раскопки. 10 лет назад на морском побережье в этом районе были обнаружены останки гончарной печи, фрагменты больших кувшинов, посуды из керамики. Возраст найденных артефактов — более тысячи лет.

«Объект расположен на территории терренкура «Тропа здоровья». Рассматривается возможность объединить обнаруженные артефакты в единый объект турпоказа с последующим его включением в проект "Две реки – одно море"», — сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Ранее «Кубань Информ» писал, что первые артефакты в районе Мацесты нашел историк и краевед Сочинского географического общества Андрей Кизилов в 2014 году. Получить разрешение на раскопки удалось спустя десятилетие.